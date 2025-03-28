Мучался в агонии: Судмедэксперт огласил пугающую деталь последних часов жизни Марадоны
Судмедэксперт: Марадона мог полдня находиться в агонии перед смертью
Легендарный Диего Марадона пережил 12 часов агонии перед смертью. Об этом стало известно из заявления судмедэксперта Карлоса Маурисио Касинелли на судебном заседании, которое состоялось 27 марта. Его слова приводит Infobae.
Вскрытие показало, что сердце Марадоны было огромным и весило 503 грамма — вдвое больше нормы. Обнаруженные внутри сгустки подтвердили, что у 60-летней звезды футбола была агония.
«Марадона не должен был оставаться без обследований до 12:30 утра 25 ноября. Вероятно, он мучился около 12 часов. Это не тот пациент, которого можно держать дома», — подчеркнул Касинелли.
Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Впрочем, сын аргентинского футболиста не согласен с таким вердиктом и винит врачей в неоказании помощи.
ТАСС / SVEN SIMON / Frank Hoermann