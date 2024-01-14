"Его убили": Сын Диего Марадоны неожиданно высказался о смерти легендарного отца

Младший сын титулованного аргентинского футболиста Диего Марадоны заявил, что считает истинной причиной смерти отца преднамеренное убийство. По его мнению, легенду спорта можно было спасти, но этого не сделали.

"Они убили моего отца. Не моё дело говорить, кто это сделал, у меня есть мысли на этот счёт, но я не могу их высказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать", — сообщил Марадона-младший газете Marca, пообещав добиться справедливости.

Также собеседник издания напомнил, что открытое расследование причин смерти футболиста всё ещё продолжается. Дети спортсмена продолжают верить в аргентинское правосудие, заключил он.