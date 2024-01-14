"Его убили": Сын Диего Марадоны неожиданно высказался о смерти легендарного отца
Диего Марадона – младший заявил, что его отца убили неоказанием помощи
Диего Марадона. Обложка © ТАСС / FrankHoermann / SVEN SIMO
Младший сын титулованного аргентинского футболиста Диего Марадоны заявил, что считает истинной причиной смерти отца преднамеренное убийство. По его мнению, легенду спорта можно было спасти, но этого не сделали.
"Они убили моего отца. Не моё дело говорить, кто это сделал, у меня есть мысли на этот счёт, но я не могу их высказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать", — сообщил Марадона-младший газете Marca, пообещав добиться справедливости.
Также собеседник издания напомнил, что открытое расследование причин смерти футболиста всё ещё продолжается. Дети спортсмена продолжают верить в аргентинское правосудие, заключил он.
Чемпиона мира по футболу 1986 года не стало 25 ноября 2020-го. Причиной смерти 60-летнего спортсмена и тренера назван отёк лёгких на фоне острой сердечной недостаточности. По версии родных легендарного аргентинца, трагедия произошла по вине врачей, которые буквально оставили Марадону умирать. Впрочем, сами медики отрицают эту версию.