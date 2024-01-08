Врач объяснил, почему грипп мог убить 20-летнюю перспективную шорт-трекистку

Причиной смерти 20-летней перспективной шорт-трекистки Анастасии Середы могло стать снижение иммунитета при подготовке к соревнованиям, на фоне которого развились осложнения от гриппа А, мучившего девушку на протяжении месяца. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов.

"Грипп — одна из угрожающих жизни серьёзных инфекций, потому как способен вызывать вирусную пневмонию. У неё есть другое название — летальная пневмония", — объяснил медик в беседе с радио "Комсомольская правда", назвав ошибкой мнение о том, что вирус гриппа — неопасное заболевание.

При этом эксперт отметил, что физические нагрузки и стресс существенно снижают защитные возможности организма. По словам Викулова, заражение гриппом делает человека значительно уязвимее для других болезней, например бактериальных инфекций. Кроме того, грипп может стать причиной поражения головного мозга, зрения и дыхательной системы, а также вызывать тромбозы. Агрессивную форму заболевание может принять даже у человека, чей иммунитет работает без дефектов.