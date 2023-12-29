Россиянам рассказали, как по первым признакам отличить грипп от ОРВИ Врач Кондрахин заявил, что при гриппе и ОРВИ нужно сбивать температуру выше 38 29 декабря, 13:07 Главные правила при температуре во время ОРВИ и гриппа. Обложка © Shutterstock

Чаще всего запредельно высокая температура наблюдается у пациентов с диагнозом "грипп", а при ОРВИ она редко превышает отметку 38 градусов, однако реагировать на данные показатели в том и другом случае можно одинаково. Об этом сказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой".

"При ОРВИ же температура редко превышает отметку 39 градусов, 38 — это максимум. И сама болезнь протекает с наличием катаральных проявлений, среди которых боль в горле, насморк и кашель", — пояснил он.

Врач добавил, что во время ОРВИ человек не сразу понимает, что заболел, так как температура может подниматься медленно. А вот при гриппе болезнь сразу выбивает пациента из колеи: возникают ломота, покраснения глаз, интоксикация, при этом нет насморка, а температура моментально достигает высоких значений. Терапевт отметил, что при любом диагнозе следует сбивать "всё, что выше 38 градусов".

Он напомнил, что вирусная инфекция всегда лечится симптоматически. Можно проводить спиртовые обтирания, прикладывать холодное ко лбу, убрать одеяло — всё это также поможет уменьшить жар тела, заключил медик.

Ранее Лайф назвал четыре смертельно опасных симптома при гриппе. Так, 90% осложнений приходится на гриппозную пневмонию, которая сопровождается сильнейшей интоксикацией. При такой болезни отмечается вялость сознания, заторможенность или, наоборот, возбуждение или появление галлюцинаций.

Авторы Татьяна Миссуми