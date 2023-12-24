Названо 4 смертельно опасных симптома при гриппе

У 10–12% пациентов встречаются осложнения после гриппа, рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачёва "Ленте.ru". По её словам, некоторые случаи осложнений приводят к летальному исходу, поэтому их нужно вовремя распознавать.

"Любой грипп опасен развитием тяжёлых осложнений, которые бывают и у детей, и у взрослых, а также риском летального исхода. Согласно данным ВОЗ, большая часть пациентов, у которых установлен диагноз "грипп", имеет лёгкое или среднее течение болезни. Но каждый год в мире от гриппа умирает около 600 тысяч человек. При этом осложнения гриппа регистрируется у 10–12% пациентов", — сказала медик.

Она рассказала, 90% осложнений приходится на гриппозную пневмонию, которая сопровождается сильнейшей интоксикацией. При такой болезни отмечается вялость сознания, заторможенность или, наоборот, возбуждение или появление галлюцинаций.

Также врач отметила, что из-за тяжёлой формы гриппа может развиться инфекционно-токсический шок. По словам медика, это жизнеугрожающее состояние. О таком осложнении говорят снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания. В некоторых случаях при таких симптомах пациент может умереть от отёка мозга.