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26 июня, 12:29

18-летний футболист умер во время плановой операции на колено

18-летний полузащитник «Атлетико Сан-Тельмо» Нуин умер в ходе операции на колено

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ futbolmaniacos.ok

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ futbolmaniacos.ok

18-летний полузащитник «Атлетико Сан-Тельмо» Камило Нуин скончался 25 июня во время плановой операции на колено в Аргентине. Молодой спортсмен переносил хирургическое вмешательство из-за разрыва крестообразных связок.

В знак траура клуб отменил запланированный матч резервной команды против «Дефенсорес де Бельграно». Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и её президент Клаудио Тапиа опубликовали официальные соболезнования, выразив поддержку родным и близким футболиста. Причины летального исхода во время относительно рутинной для спортсменов операции пока не раскрываются.

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На днях Life.ru рассказывал о трагическом происшествии с 19-летним футболистом Эстеван Альберто Жино в Мозамбике. Игрок клуба «Атлетико Минейро де Тете» завершал пробежку вдоль берега реки и наклонился к воде. В этот момент на него напал гигантский крокодил. Товарищи по команде были рядом, но не успели ничего предпринять.

Юрий Лысенко
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