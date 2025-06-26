18-летний футболист умер во время плановой операции на колено

В знак траура клуб отменил запланированный матч резервной команды против «Дефенсорес де Бельграно». Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и её президент Клаудио Тапиа опубликовали официальные соболезнования, выразив поддержку родным и близким футболиста. Причины летального исхода во время относительно рутинной для спортсменов операции пока не раскрываются.

На днях Life.ru рассказывал о трагическом происшествии с 19-летним футболистом Эстеван Альберто Жино в Мозамбике. Игрок клуба «Атлетико Минейро де Тете» завершал пробежку вдоль берега реки и наклонился к воде. В этот момент на него напал гигантский крокодил. Товарищи по команде были рядом, но не успели ничего предпринять.