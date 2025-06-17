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Регион
17 июня, 10:29

Палестинский футболист Абдулла Мазен Хавила погиб в результате атаки Израиля

Футболист Абдулла Мазен Хавила. Обложка © teleqraf.az

Футболист Абдулла Мазен Хавила. Обложка © teleqraf.az

В результате атаки Израиля трагически погиб 25-летний полузащитник Абдулла Мазен Хавила. Подробности инцидента пока не раскрываются. Об этом сообщили в Палестинской футбольной ассоциации.

Хавила был известным игроком, выступавшим за палестинский клуб «Джабалия». В своей карьере он также представлял команды «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из Объединённых Арабских Эмиратов. Его смерть стала тяжёлой утратой для палестинского футбольного сообщества.

В Израиле назвали число погибших в результате ударов Ирана за три дня
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Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара израильской армии по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB 16 июня погибли три человека. Среди жертв оказались главный редактор новостного отдела Нима Раджабпур и сотрудница секретариата Масуме Азими. Личность третьего погибшего на данный момент неизвестна.

Полина Никифорова
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