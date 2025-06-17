Палестинский футболист Абдулла Мазен Хавила погиб в результате атаки Израиля

В результате атаки Израиля трагически погиб 25-летний полузащитник Абдулла Мазен Хавила. Подробности инцидента пока не раскрываются. Об этом сообщили в Палестинской футбольной ассоциации.

Хавила был известным игроком, выступавшим за палестинский клуб «Джабалия». В своей карьере он также представлял команды «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из Объединённых Арабских Эмиратов. Его смерть стала тяжёлой утратой для палестинского футбольного сообщества.