Палестинский футболист Абдулла Мазен Хавила погиб в результате атаки Израиля
Футболист Абдулла Мазен Хавила. Обложка © teleqraf.az
В результате атаки Израиля трагически погиб 25-летний полузащитник Абдулла Мазен Хавила. Подробности инцидента пока не раскрываются. Об этом сообщили в Палестинской футбольной ассоциации.
Хавила был известным игроком, выступавшим за палестинский клуб «Джабалия». В своей карьере он также представлял команды «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из Объединённых Арабских Эмиратов. Его смерть стала тяжёлой утратой для палестинского футбольного сообщества.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара израильской армии по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB 16 июня погибли три человека. Среди жертв оказались главный редактор новостного отдела Нима Раджабпур и сотрудница секретариата Масуме Азими. Личность третьего погибшего на данный момент неизвестна.