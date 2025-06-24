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24 июня, 05:58

В Африке крокодил съел молодого футболиста прямо на тренировке

Daily Sun: Футболист из Мозамбика умер на тренировке после нападения крокодила

Крокодил напал на футболиста. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Крокодил напал на футболиста. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Мозамбике 19-летний футболист Эстеван Альберто Жино погиб в результате нападения крокодила во время тренировки на берегу реки Замбези, которая протекает в юго-восточной части Африки. Об этом сообщает издание Daily Sun.

Шокирующий инцидент произошёл 19 июня, когда спортсмен проводил самостоятельную тренировку у реки. Молодой спортсмен выступал за местный клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете». По словам главного тренера команды Эдуардо Карвальо, после завершения пробежки по речному берегу Жино наклонился к воде, где его внезапно атаковал огромный крокодил длиной около пяти метров.

«Несмотря на присутствие других спортсменов, никто не успел среагировать», — заявил тренер.

Официальный представитель полиции Леонел Мучина подтвердил факт нападения, отметив, что поисковые операции продолжаются, но тело погибшего до сих пор не обнаружено. Он также добавил, что нападения крокодилов в районе Замбези происходят регулярно. Местные власти усилили предупреждающие меры, установив дополнительные информационные щиты вдоль опасных участков береговой линии.

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Ранее в индийском национальном парке Рантхамбор зафиксировали уникальный случай межвидовой схватки. 16-летняя тигрица по кличке Стрела, представительница знаменитого рода «Мачли», напала на крокодила у озера в зоне Джогимахал. Хищница перекусила рептилии шею после непродолжительного, но ожесточенного боя.

Алиса Хуссаин
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