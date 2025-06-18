В нацпарке Индии бенгальская тигрица перекусила шею крокодилу
NDTV: В Индии тигрица убила крокодила, перекусив ему шею
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В индийском заповеднике Рантхамбор зафиксирован редкий случай: 16-летняя тигрица по кличке Стрела одержала победу над крокодилом. Как сообщает NDTV, хищница из легендарного рода «Мачли» атаковала рептилию у озера в зоне Джогимахал, перекусив ей шею после короткой схватки. Это уже третий известный случай, когда тигрицы этого рода успешно охотятся на крокодилов.
Несмотря на костную опухоль, Стрела унаследовала охотничьи навыки своей бабки — легендарной «Крокодильей убийцы». Её дочь Риддхи продолжает традицию. В её рацион входят не только крокодилы, но и черепахи.
Ранее в Таиланде тигр напал на туриста, который хотел сделать с ним селфи. Мужчина присел рядом с хищником и стал гладить его по спине, после чего обнял для фото. В этот момент полосатый внезапно набросился на него. К счастью, турист отделался лёгкими травмами.