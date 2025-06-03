Смерть из глубин: Крокодил утащил беременную женщину прямо с кухни и съел её

В Индонезии, в провинции Западный Калимантан, крокодил атаковал беременную женщину по имени Мунира прямо в её доме. Во время приготовления обеда на затопленной кухне, хищник неожиданно проник внутрь и вцепился в её ногу, пытаясь утащить в воду. Об этом сообщает Daily Mail.

На крик отчаяния прибежала сестра Муниры, ставшая свидетельницей жуткой сцены: женщина отчаянно цеплялась за ветку дерева. Пока родственница бросилась за помощью, рептилия сумела утащить жертву. Позже фрагменты тела погибшей нашли на поверхности воды.

Как пояснили местные власти, у будущей матери просто не хватило сил сопротивляться мощному хищнику. Экологи связывают участившиеся атаки крокодилов с деградацией их естественной среды обитания и оскудением кормовой базы. Чрезмерный вылов рыбы и превращение прибрежных зон в фермы вынуждают рептилий смещаться ближе к человеческим поселениям, что приводит к подобным смертельным инцидентам.