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Регион
12 мая, 10:47

В США аллигатор вытащил туристку из каноэ и растерзал её на глазах у супруга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr Burdiak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr Burdiak

В центральной Флориде, на озере Киссимми, аллигатор стал причиной гибели 61-летней женщины, которая вместе с супругом переплывала на другой берег на каноэ. Об этом сообщили в Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата (FWC).

Трагедия произошла 6 мая около 16:00. По словам мужчины, которому удалось спастись, хищник подплыл к лёгкой лодочке, перевернул её и атаковал женщину. Её останки позже были обнаружены в воде.

Изначально предполагалось, что пара находилась в каяке, однако позже в озере нашли именно каноэ. На место происшествия прибыли сотрудники шерифа округа Полк, спасатели и воздушная поддержка.

В район трагедии направили профессионального ловца аллигаторов. Власти штата предупредили местных жителей и туристов о повышенной активности животных в период брачного сезона, когда они становятся особенно агрессивными.

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Марина Фещенко
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