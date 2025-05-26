Полиция задержала убийцу по кличке Доктор Смерть, который скармливал жертв крокодилам

В Индии задержали убийцу по кличке Доктор Смерть, который скармливал своих жертв крокодилам. Об этом сообщает портал Times of India.

67-летний Девендер Шарма был схвачен в ашраме в городе Даус (штат Раджастхан), где он жил под видом монаха. В 2023 году мужчина сбежал во время условно-досрочного освобождения сроком на два месяца.

Прозвище Доктор Смерть дали Шарме после того, как его осудили за торговлю человеческими органами. С 1998 по 2004 он организовал свыше 125 незаконных пересадок почек, зарабатывая за каждую операцию до 700 тысяч рупий. Затем злоумышленник начал убивать водителей, чтобы продавать их автомобили на чёрном рынке. Останки жертв мужчина сбрасывал в Хазара-канал, кишащий крокодилами.

На суде Доктор Смерть признал убийство 51 человека. Его приговорили к пожизненному заключения, а жена и дети, узнав, чем занимался мужчина, отреклись от него.