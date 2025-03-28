ФСИН не подтвердила данные об УДО убившего 11 человек «Доктора смерть» Петрова

Ранее сообщалось, что пожизненно осуждённый серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», намерен выйти на свободу УДО. Он провел 25 лет в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске и в случае положительного решения хочет вернуться в родной Санкт-Петербург. Утверждалось, что администрация колонии может принять такое решение при положительной характеристики Петрова и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года. Петров убил 11 человек с 1997 по 2000 год в Петербурге. Также на его счету 46 грабежей. Подробнее — на Life.ru.