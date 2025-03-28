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28 марта, 14:58

ФСИН не подтвердила данные об УДО убившего 11 человек «Доктора смерть» Петрова

Обложка © YouTube / Russian Heroes

Обложка © YouTube / Russian Heroes

Во ФСИН утверждают, что информация о возможном условно-досрочном освобождении серийного убийцы Максима Петрова, известного как «Доктор смерть», не соответствует действительности. Мужчина отбывает пожизненное заключение в колонии ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края.

«Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности», — заявили РИА «Новости» в Федеральной службе исполнения наказаний.

Ничего более агентству в службе не сказали.

Ранее сообщалось, что пожизненно осуждённый серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», намерен выйти на свободу УДО. Он провел 25 лет в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске и в случае положительного решения хочет вернуться в родной Санкт-Петербург. Утверждалось, что администрация колонии может принять такое решение при положительной характеристики Петрова и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года. Петров убил 11 человек с 1997 по 2000 год в Петербурге. Также на его счету 46 грабежей. Подробнее — на Life.ru.

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Никита Никонов
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