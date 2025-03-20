Сын самого известного кровавого маньяка СССР Андрея Чикатило, Юрий, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении. Об этом стало известно SHOT.

Юрий Чикатило. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 56-летний Юрий, после своего последнего срока в России, переехал в Харьков и сменил фамилию на девичью фамилию своей жены, став Мирошниченко. Сын известного маньяка вступил в ряды украинских сил в самом начале специальной операции. В настоящее время Чикатило-младший продолжает службу на Харьковском направлении в артиллерийском подразделении.

Юрий Чикатило на Украине долгое время использовал имя своего отца для привлечения внимания, участвуя в различных местных шоу и проявляя себя как ярый патриот Украины, в том числе во время Майдана. Однако на фронт он уехал из-за проблем с законом. В 2016 году его жена ушла от него, и Юрий не стал выплачивать алименты на своего сына, который родился в день рождения своего деда-убийцы и был назван в его честь. В результате у Юрия накопились долги, включая задолженности перед сыном, многочисленными банками и неоплаченные дорожные штрафы.

Юрия Чикатило, также известного как Мирошниченко, разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы избежать ареста, он уехал на фронт, и в настоящее время его место дислокации — Харьковская область, где активно ведутся боевые действия.

Помимо долгов, у сына серийного убийцы были и другие проблемы с законом. У него есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов с последующей переправкой украденного имущества в Россию. В общей сложности он провел 13 лет в местах лишения свободы, где никогда не скрывал своего родства с казнённым Андреем Чикатило.