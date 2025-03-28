Пожизненно осуждённый серийный убийца «Доктор Смерть» хочет выйти на волю по УДО

Пожизненно осуждённый серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», намерен выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Он провел 25 лет в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске и в случае положительного решения хочет вернуться в родной Санкт-Петербург.

Как рассказал Telegram-каналу SHOT криминалист, администрация колонии может принять такое решение при положительной характеристики Петрова и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.

«Доктор Смерть» ранее работал фельдшером на скорой помощи. С 1997 по 2000 годы Петров под видом оказания медицинской помощи проникал в дома пенсионеров. Он вводил жертвам снотворное, а затем грабил. Первое убийство произошло в 1999 году, когда дочь одной из жертв застала его на месте преступления. Потерпевший был без сознания после инъекции, когда неожиданно домой вернулась его дочь и застала «доктора» за кражей. Он ударил женщину отвёрткой, а «пациента» задушил. После этого Петров начал использовать смертельные инъекции наркотиков и поджигать дома, чтобы скрыть следы. Он крал деньги, украшения, бытовую технику, еду и другие вещи.

Петрова арестовали в его квартире на Васильевском острове в Петербурге 17 января 2000 года. Украденное имущество жертв было обнаружено в его жилье, часть он успел продать. Всего было совершено 46 грабежей и 11 доказанных убийств. В апреле 2025 года у 59-летнего Петрова появится возможность подачи заявки на УДО.