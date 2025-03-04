«Уральский Раскольников» «раскололся» о новых убийствах

Серийный убийца Денис Писчиков, известный как «уральский Раскольников», признался ещё в двух убийствах — теперь их общее количество возросло до 16. Сейчас он отбывает пожизненный срок в ИК-2 «Белый лебедь», в Соликамске.

Как стало известно SHOT, до недавнего времени в деле 42-летнего Писчикова было 14 доказанных убийств. Но несколько дней назад во время допроса он сознался в расправе ещё над двумя пенсионерами. Произошёл инцидент в 2002 году в городе Александрове. Тогда маньяк проник через окно в дом и убил там супругов Конториных, забив их топором и ножом.

«Уральский Раскольников» орудовал в начале 2000-х на территории Московской и Владимирской областей, нападал исключительно на пожилых пенсионеров с дальнейшей целью ограбить их. Самой крупной его добычей стали 1120 рублей.

Задержали убийцу в 2003 году в Орехово-Зуевском округе Подмосковья — тогда он подыскивал себе новую жертву. Его вычислила бдительная пенсионерка: она выслеживала Писчикова, а после позвонила оперативникам и сообщила местоположение маньяка, который числился в розыске. Писчиков признался в 14 убийствах: в восьми — во Владимирской области и шести — в Московской. Он также рассказал, что убивал людей, потому что хотел самоутвердиться. Основными его орудиями были топор и нож, в редких случаях применял полено.