Серийного убийцу проституток в Москве могут отпустить на свободу после психбольницы

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Алексея Варакина, который состоит на учёте с психическим заболеванием, сообщает kp.ru. В периоды обострения своего состояния он высказывал опасные идеи, связанные с «утилизацией биомусора». В результате его действий погибли четыре женщины.

Варакин совершил два первых жестоких убийства в Санкт-Петербурге в 2010 году, жертвами которых стали проститутки. Вместо того чтобы отправить его в тюрьму, суд принял решение о его лечении, и Варакин был помещён в петербургскую психиатрическую больницу. После окончания лечения в 2019 году он покинул Россию и вернулся на свою родину в Ташкент. В 2022 году местные врачи оценили его состояние как стабильное и приняли решение освободить его от дальнейшего лечения.

В 2023 году обвиняемый вернулся в Россию и поселился в Москве. В декабре того же года он снова проявил агрессию, убив ещё двух эскортниц. По информации старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО Галины Шапоровой, в момент совершения преступления Варакин постоянно носил при себе небольшой нож, который использовал для нападения на своих жертв.

Обвинительное заключение по делу Варакина уже утверждено, и теперь дело передано в Московский городской суд. На данном этапе ему предоставят последнее слово перед вынесением приговора. Однако, учитывая его психическое здоровье и предыдущие случаи, не исключено, что суд может принять решение о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.