Маньяк-импотент с безумной улыбкой сознался в убийстве эскортниц и попросил одиночную камеру

Серийный убийца проституток Алексей Варакин признался в Пресненском суде Москвы в том, что зарезал двух проституток, сообщил корреспондент Лайфа. Также он попросил одиночное содержание в камере за своё чистосердечное признание. Заседание по избранию меры пресечения для Варакина продолжается.

"Я полностью поддерживаю позицию следователя. Я полностью признаю свою вину по первому преступлению. Хотел бы попросить одиночное содержание. Иду на помощь следствию, дал показания, если что, дам ещё", — сказал он в зале суда, не сдерживая безумной улыбки.

Как уже рассказывал Лайф, Варакин убил одну из своих жертв в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе Варакин признался во втором убийстве и назвал местонахождение тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве.