Серийный убийца проституток расправлялся с девушками из-за своего "нерабочего инструмента"

Серийный убийца проституток Алексей Варакин расправлялся с жертвами из-за того, что не мог заняться с ними сексом. После неудачных попыток он выходил из себя и совершал зверства над девушками, сообщает SHOT .

После этого Алексей вышел на 25-летнюю Владу, с которой в Мукомольном проезде хотел снять стресс после первого убийства, однако и на этот раз ничего не вышло — мужчину подвёл "аппарат". По словам Варакина, девушка якобы стала смеяться над ним и оскорблять, что также привело его в ярость. В итоге душегуб атаковал Владу ножом. В какой-то момент блондинка сумела выхватить холодное оружие и сама ранить его в скулу. Укрывшись от нападавшего, она позвонила подруге, а та вызвала полицию. Однако до приезда сотрудников маньяк добил её ножом.