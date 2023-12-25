Серийный убийца проституток расправлялся с девушками из-за своего "нерабочего инструмента"
Маньяк-психопат убивал проституток из-за неудачных попыток заняться сексом
37-летний Алексей, который расправился с двумя проститутками с Москве. Обложка © t.me / SHOT
Серийный убийца проституток Алексей Варакин расправлялся с жертвами из-за того, что не мог заняться с ними сексом. После неудачных попыток он выходил из себя и совершал зверства над девушками, сообщает SHOT.
40-летняя проститутка Ольга, которая была убита Алексеем в гостинице "Вечный зов" на Народном проспекте в Измайлове. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, первой жертвой маньяка стала 40-летняя проститутка Ольга из Орловской области. 22 декабря Алексей хотел провести с нею время в гостинице "Вечный зов" на Народном проспекте в Измайлове, однако женщина сама всё "испортила". По его словам, представительница древнейшей профессии употребила какие-то наркотики и отказалась заниматься с ним сексом. Это так сильно разозлило мужчину, что он отрезал ей голову и скрылся с места преступления.
После этого Алексей вышел на 25-летнюю Владу, с которой в Мукомольном проезде хотел снять стресс после первого убийства, однако и на этот раз ничего не вышло — мужчину подвёл "аппарат". По словам Варакина, девушка якобы стала смеяться над ним и оскорблять, что также привело его в ярость. В итоге душегуб атаковал Владу ножом. В какой-то момент блондинка сумела выхватить холодное оружие и сама ранить его в скулу. Укрывшись от нападавшего, она позвонила подруге, а та вызвала полицию. Однако до приезда сотрудников маньяк добил её ножом.
При этом известно, что с 2011 года Алексей Варакин лечился в психиатрической больнице. Мужчина попал туда после того, как зарезал двух проституток в Санкт-Петербурге. В этом году лечение закончилось и его выпустили на свободу.