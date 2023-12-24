Незадолго до расправы над 25-летней проституткой психопат убил ещё одну женщину в Москве

В ведомстве отметили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры наказания.

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело.