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24 декабря, 14:38

Незадолго до расправы над 25-летней проституткой психопат убил ещё одну женщину в Москве

СК: Мужчина, зарезавший проститутку в Москве, убил ещё одну женщину в отеле

Жертва психопата, труп которой нашли в отеле. Обложка © T.me / Столичный СК

Жертва психопата, труп которой нашли в отеле. Обложка © T.me / Столичный СК

Зарезавший проститутку в центре Москвы убил ещё одну женщину. Труп обнаружили в номере отеля на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

"Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) на контроле в прокуратуре", — сообщили в прокуратуре столицы.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры наказания.

Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат
Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело.

Александра Мышляева
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