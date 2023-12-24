Незадолго до расправы над 25-летней проституткой психопат убил ещё одну женщину в Москве
СК: Мужчина, зарезавший проститутку в Москве, убил ещё одну женщину в отеле
Жертва психопата, труп которой нашли в отеле. Обложка © T.me / Столичный СК
Зарезавший проститутку в центре Москвы убил ещё одну женщину. Труп обнаружили в номере отеля на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
"Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) на контроле в прокуратуре", — сообщили в прокуратуре столицы.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры наказания.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело.