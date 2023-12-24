Убийца эскортниц заявил, что обезглавил жертву в отеле за предложение принять наркотики

Алексей Варакин, который зарезал двух девушек в Москве, признался на допросе, что эскортница, с которой он проводил время в отеле, предложила ему наркотики. По словам подозреваемого, это привело его в ярость — и он перерезал ей горло, а потом обезглавил и уехал из гостиницы, пишет SHOT.

Отель "Вечный зов" на Народном проспекте, где убили проститутку. Видео © T.me / SHOT

Сейчас в отеле "Вечный зов" на Народном проспекте в районе Измайлово работают следователи, здание опечатано. Окна номера, где обезглавили девушку, занавешены шторами.

Также стало известно, что с 2011-го Варакин лечился в психиатрической больнице, после того как зарезал двух проституток в Петербурге, в 2023-м его выписали.