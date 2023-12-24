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24 декабря, 17:43

Убийца эскортниц заявил, что обезглавил жертву в отеле за предложение принять наркотики

Обвиняемый в убийстве двух девушек в Москве назвал наркотики причиной расправы

Отель "Вечный зов" на Народном проспекте, где убили проститутку. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Отель "Вечный зов" на Народном проспекте, где убили проститутку. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Алексей Варакин, который зарезал двух девушек в Москве, признался на допросе, что эскортница, с которой он проводил время в отеле, предложила ему наркотики. По словам подозреваемого, это привело его в ярость — и он перерезал ей горло, а потом обезглавил и уехал из гостиницы, пишет SHOT.

Отель "Вечный зов" на Народном проспекте, где убили проститутку. Видео © T.me / SHOT

Сейчас в отеле "Вечный зов" на Народном проспекте в районе Измайлово работают следователи, здание опечатано. Окна номера, где обезглавили девушку, занавешены шторами.

Также стало известно, что с 2011-го Варакин лечился в психиатрической больнице, после того как зарезал двух проституток в Петербурге, в 2023-м его выписали.

Вторая жертва "улыбчивого" охотника на эскортниц в Москве была обезглавлена
Вторая жертва "улыбчивого" охотника на эскортниц в Москве была обезглавлена

Как уже рассказывал Лайф, Варакин убил одну из своих жертв в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе Варакин признался во втором убийстве и назвал место нахождения тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве.

Александра Мышляева
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