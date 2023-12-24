Вторая жертва "улыбчивого" охотника на эскортниц в Москве была обезглавлена

Как уже рассказывал Лайф, улыбающегося маньяка задержали в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Рядом было тело 25-летней Влады, приехавшей в столицу из Краснодара. Сначала считалось, что жестокую расправу над девушкой устроил её сожитель, но оказалось, что он был клиентом. Перед смертью жертва успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе психопат признался во втором убийстве и назвал место нахождения тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве.