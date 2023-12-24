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24 декабря, 15:37

Вторая жертва "улыбчивого" охотника на эскортниц в Москве была обезглавлена

SHOT: Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве пытался отрезать им головы

Жертва психопата, труп которой нашли в отеле. Обложка © T.me / Столичный СК

Жертва психопата, труп которой нашли в отеле. Обложка © T.me / Столичный СК

Серийный маньяк Алексей Варакин, который убивал эскортниц, пытался отрезать обеим проституткам голову. В отеле, куда прибыли сотрудники полиции, был обнаружен обезглавленный труп девушки, сообщил SHOT.

На месте происшествия работают следователи. Личность погибшей устанавливается.

Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат
Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат

Как уже рассказывал Лайф, улыбающегося маньяка задержали в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Рядом было тело 25-летней Влады, приехавшей в столицу из Краснодара. Сначала считалось, что жестокую расправу над девушкой устроил её сожитель, но оказалось, что он был клиентом. Перед смертью жертва успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе психопат признался во втором убийстве и назвал место нахождения тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве.

Александра Мышляева
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