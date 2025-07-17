Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Юрия Кары

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и друзьям режиссёра Юрия Кары в связи с его смертью. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подчеркнул уникальность и богатство таланта ушедшего артиста.

Сегодня, 17 июля, ушёл из жизни Юрий Кара, чьё имя неразрывно связано с советским и российским кинематографом. Режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил после себя такие культовые ленты, как «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и скандальную экранизацию «Мастера и Маргариты» 1993 года. Причиной смерти гения советского кино стал обширный инфаркт. Ему было 70 лет.