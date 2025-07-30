Умер князь Александр Трубецкой, который являлся потомком Трубецких и Голицыных

Князь Александр Трубецкой, потомок Трубецких и Голицыных, скончался сегодня в Москве в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Царьград».

«Славный род Трубецких-Голицыных восходит к самому зарождению нашей Родины, и во все времена для представителей этих династий Россия была частью их души. Всю свою жизнь князь посвятил сохранению русского наследия и возвращению нашей страны к русским корням», — говорится в сообщении.

Александр Трубецкой появился на свет во Франции, а именно в Париже, в 1947 году. Он известен тем, что активно участвует в работе различных общественных организаций и носит звание почётного профессора МГУ. Его госпитализировали 24 июля проблем с дыханием, возникших в результате перенесённой пневмонии.