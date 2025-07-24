За день до открытия выставки умер один из лучших акварелистов России

Заслуженный художник России Александр Шапошников которого называют «одним из лучших российских акварелистов» скончался в возрасте 83 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Астраханской области, он умер накануне своей выставки в картинной галерее.

«На протяжении всей своей жизни он активно занимался творчеством, много и плодотворно работал в разных жанрах и техниках, отдавая предпочтение акварели. Начиная с 1972 года, он участвовал более чем в 100 международных, всероссийских и персональных выставках», — говорится в сообщении.

За свою творческую карьеру Шапошников был отмечен многочисленными наградами. Среди них – медаль ВДНХ за участие в выставке «Славься Отечество», диплом «За сохранение традиций акварели» и золотая медаль Союза художников России. Также он дважды становился лауреатом премии имени Кустодиева в области изобразительного искусства.