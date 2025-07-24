За день до открытия выставки умер один из лучших акварелистов России
Заслуженный художник РФ Александр Шапошников умер в 83 года
Заслуженный художник РФ Александр Шапошников. Обложка © minkult.astrobl.ru
Заслуженный художник России Александр Шапошников которого называют «одним из лучших российских акварелистов» скончался в возрасте 83 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Астраханской области, он умер накануне своей выставки в картинной галерее.
«На протяжении всей своей жизни он активно занимался творчеством, много и плодотворно работал в разных жанрах и техниках, отдавая предпочтение акварели. Начиная с 1972 года, он участвовал более чем в 100 международных, всероссийских и персональных выставках», — говорится в сообщении.
За свою творческую карьеру Шапошников был отмечен многочисленными наградами. Среди них – медаль ВДНХ за участие в выставке «Славься Отечество», диплом «За сохранение традиций акварели» и золотая медаль Союза художников России. Также он дважды становился лауреатом премии имени Кустодиева в области изобразительного искусства.
Ранее стало известно, что на 94-м году жизни не стало народного художника РСФСР Виктора Сафронова. Он более полувека прожил в Ульяновске, где с 1971 года возглавлял местное отделение Союза художников РСФСР. Его работы выставлялись в Германии, Польше, Чехословакии, Вьетнаме, Корее, на Кубе и в других странах.