В Тверской области умер расписавшийся на рейхстаге ветеран
Расписавшийся на рейхстаге 98-летний ветеран Сычёв умер в Тверской области
Обложка © Пресс-служба Правительства Тверской области
28 июля на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычёв. Губернатор Игорь Руденя выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана.
Глава региона отметил, что Спартак Андреевич прожил по-настоящему героическую жизнь, став символом поколения победителей.
«Он сражался в крупнейших сражениях Великой Отечественной — под Ржевом, на Курской дуге, освобождал Киев. В мае 1945 года оставил автограф на стене Рейхстага — как свидетель победы над фашизмом. Его вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти — невозможно переоценить», — подчеркнул Руденя.
Свой боевой путь Спартак Сычёв начал в 1942 году на Калининском фронте. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии и в штурме Берлина. После войны окончил Военную юридическую академию, служил в органах военной прокуратуры, преподавал в Калининском госуниверситете, более 30 лет работал на Тверском вагоностроительном заводе, где был занесён в Книгу почёта.
Он активно участвовал в создании Ржевского мемориала Советскому солдату и сборе материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы».
За свои заслуги Спартак Андреевич был удостоен высоких государственных наград, среди которых:
– Орден Почёта
– Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
– Орден Красной Звезды
– Орден Отечественной войны I и II степени
– медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и другие
– Почётный знак губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского»
Ранее Life.ru рассказал, что в Ингушетии скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Его жизнь оборвалась на 101-м году жизни.