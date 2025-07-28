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Регион
28 июля, 10:41

В Тверской области умер расписавшийся на рейхстаге ветеран

Расписавшийся на рейхстаге 98-летний ветеран Сычёв умер в Тверской области

Обложка © Пресс-служба Правительства Тверской области

Обложка © Пресс-служба Правительства Тверской области

28 июля на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычёв. Губернатор Игорь Руденя выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана.

Глава региона отметил, что Спартак Андреевич прожил по-настоящему героическую жизнь, став символом поколения победителей.

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«Он сражался в крупнейших сражениях Великой Отечественной — под Ржевом, на Курской дуге, освобождал Киев. В мае 1945 года оставил автограф на стене Рейхстага — как свидетель победы над фашизмом. Его вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти — невозможно переоценить», — подчеркнул Руденя.

Свой боевой путь Спартак Сычёв начал в 1942 году на Калининском фронте. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии и в штурме Берлина. После войны окончил Военную юридическую академию, служил в органах военной прокуратуры, преподавал в Калининском госуниверситете, более 30 лет работал на Тверском вагоностроительном заводе, где был занесён в Книгу почёта.

Он активно участвовал в создании Ржевского мемориала Советскому солдату и сборе материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы».

За свои заслуги Спартак Андреевич был удостоен высоких государственных наград, среди которых:

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– Орден Почёта
– Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
– Орден Красной Звезды
– Орден Отечественной войны I и II степени
– медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и другие
– Почётный знак губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского»

Ранее Life.ru рассказал, что в Ингушетии скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Его жизнь оборвалась на 101-м году жизни.

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Марина Фещенко
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