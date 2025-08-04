Умер режиссёр Эльдар Шенгелая

В возрасте 92 лет ушёл из жизни прославленный грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Новость о кончине народного артиста СССР сообщили представители Фонда Нато Вачнадзе.

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в публикации.

Зрители узнали о нём благодаря таким работам, как «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Снежная сказка» и другие.

Будущий мастер родился 26 января 1933 года в столице Грузии, Тбилиси, в творческой семье Николая Шенгелая и Нато Вачнадзе. Своё профессиональное образование он получил в Москве, где в 1958 году выпустился с режиссёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК им. С. А. Герасимова).