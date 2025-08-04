Умер режиссёр Эльдар Шенгелая
На 93-м году жизни умер грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая
Грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Обложка © РИА Новости / Денис Асланов
В возрасте 92 лет ушёл из жизни прославленный грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Новость о кончине народного артиста СССР сообщили представители Фонда Нато Вачнадзе.
«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в публикации.
Зрители узнали о нём благодаря таким работам, как «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Снежная сказка» и другие.
Будущий мастер родился 26 января 1933 года в столице Грузии, Тбилиси, в творческой семье Николая Шенгелая и Нато Вачнадзе. Своё профессиональное образование он получил в Москве, где в 1958 году выпустился с режиссёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК им. С. А. Герасимова).
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