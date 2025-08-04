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Регион
4 августа, 07:17

Умер режиссёр Эльдар Шенгелая

На 93-м году жизни умер грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая

Грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Обложка © РИА Новости / Денис Асланов

Грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Обложка © РИА Новости / Денис Асланов

В возрасте 92 лет ушёл из жизни прославленный грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. Новость о кончине народного артиста СССР сообщили представители Фонда Нато Вачнадзе.

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в публикации.

Зрители узнали о нём благодаря таким работам, как «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Снежная сказка» и другие.

Будущий мастер родился 26 января 1933 года в столице Грузии, Тбилиси, в творческой семье Николая Шенгелая и Нато Вачнадзе. Своё профессиональное образование он получил в Москве, где в 1958 году выпустился с режиссёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК им. С. А. Герасимова).

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Ранее стало известно, что на 82-м году жизни умер Юрий Ерёмин, народный артист РСФСР, режиссёр и педагог. Он был поистине знаковой фигурой, мэтром сцены, чьи постановки становились подлинными шедеврами в истории российского театра. В галерее его самых известных работ — прочтения классики и современных пьес, такие как «Старик» Горького, «Счастье моё» Червинского, «Идиот» Достоевского, «Статья» Солнцева, «Палата № 6» Чехова и «Царь Эдип».

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Ольга Сливченко
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