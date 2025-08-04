Умер герой России Талгат Мусабаев, трижды покоривший космос

На 75-м году жизни скончался лётчик-космонавт, герой России и народный герой Казахстана Талгат Мусабаев. О его смерти сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким легендарного космонавта.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и выходивший в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики», — говорится в официальном послании.

Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области. В отряд космонавтов был зачислен в 1991 году. За свою карьеру он совершил три космических полёта: в 1994, 1998 и 2001 годах. Общая продолжительность его пребывания на орбите — более 341 суток. Он командовал первым визитом российского экипажа на МКС и внёс весомый вклад в развитие международной космической кооперации.

Помимо карьеры в космосе, Талгат Мусабаев был общественным деятелем и сенатором, оставаясь верным делу развития науки и образования.