Юрия Мороза похоронили в одной могиле с Левтовой на Ваганьковском кладбище

В Москве проводили в последний путь режиссёра Юрия Мороза. После отпевания на Ваганьковском кладбище он был похоронен рядом с могилой Марины Левтовой, его первой жены и матери Дарьи Мороз. Её надгробный памятник был временно демонтирован, вероятно, для создания общего мемориального комплекса. Левтова трагически погибла в 2000 году в результате несчастного случая со снегоходом, получив несовместимые с жизнью травмы в возрасте 40 лет.