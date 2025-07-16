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Регион
16 июля, 11:38

Юрия Мороза похоронили в одной могиле с Левтовой на Ваганьковском кладбище

В Москве проводили в последний путь режиссёра Юрия Мороза. После отпевания на Ваганьковском кладбище он был похоронен рядом с могилой Марины Левтовой, его первой жены и матери Дарьи Мороз. Её надгробный памятник был временно демонтирован, вероятно, для создания общего мемориального комплекса. Левтова трагически погибла в 2000 году в результате несчастного случая со снегоходом, получив несовместимые с жизнью травмы в возрасте 40 лет.

Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru

Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru

Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru

Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru

Могила режиссёра Юрия Мороза. Видео © Life.ru

На траурной церемонии, прошедшей в ЦКБ, присутствовали вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, которые предпочли воздержаться от комментариев прессе. Проститься с режиссёром пришли известные деятели культуры, включая Максима Виторгана, Павла Деревянко, Светлану Иванову, Джаника Файзиева, Константина и Софью Эрнст, Юрия Герасимова и Гарика Сукачёва.

Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом
Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом

Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Он известен как режиссёр первых сезонов «Каменской», экранизации «Братьев Карамазовых» и один из создателей третьего сезона «Содержанок».

Обложка © Life.ru

Николь Вербер
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