Юрия Мороза похоронили в одной могиле с Левтовой на Ваганьковском кладбище
В Москве проводили в последний путь режиссёра Юрия Мороза. После отпевания на Ваганьковском кладбище он был похоронен рядом с могилой Марины Левтовой, его первой жены и матери Дарьи Мороз. Её надгробный памятник был временно демонтирован, вероятно, для создания общего мемориального комплекса. Левтова трагически погибла в 2000 году в результате несчастного случая со снегоходом, получив несовместимые с жизнью травмы в возрасте 40 лет.
Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru
Могила режиссёра Юрия Мороза. Фото © Life.ru
Могила режиссёра Юрия Мороза. Видео © Life.ru
На траурной церемонии, прошедшей в ЦКБ, присутствовали вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, которые предпочли воздержаться от комментариев прессе. Проститься с режиссёром пришли известные деятели культуры, включая Максима Виторгана, Павла Деревянко, Светлану Иванову, Джаника Файзиева, Константина и Софью Эрнст, Юрия Герасимова и Гарика Сукачёва.
Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Он известен как режиссёр первых сезонов «Каменской», экранизации «Братьев Карамазовых» и один из создателей третьего сезона «Содержанок».
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