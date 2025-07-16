Жена и дочь Юрия Мороза прибыли на прощание с режиссёром

Вдова скончавшегося от рака режиссёра Юрия Мороза Виктория Исакова и его дочь от первого брака Дарья Мороз не стали общаться с журналистами на церемонии прощания в ЦКБ в Москве.

На траурной церемонии замечены и коллеги маэстро, которые пришли отдать дань памяти. В 12:30 (по Мокве) Юрия Мороза будут отпевать в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Литургия будет закрытой — проводят в последний путь режиссёра только родственники и близкие друзья. Затем тело Мороза предадут земле.