Жена и дочь Юрия Мороза прибыли на прощание с режиссёром
Прощание с Морозом. Обложка © Life.ru
Вдова скончавшегося от рака режиссёра Юрия Мороза Виктория Исакова и его дочь от первого брака Дарья Мороз не стали общаться с журналистами на церемонии прощания в ЦКБ в Москве.
Прощание с Юрием Морозом. Видео © Life.ru
Прощание с Юрием Морозом. Фото © Life.ru
На траурной церемонии замечены и коллеги маэстро, которые пришли отдать дань памяти. В 12:30 (по Мокве) Юрия Мороза будут отпевать в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Литургия будет закрытой — проводят в последний путь режиссёра только родственники и близкие друзья. Затем тело Мороза предадут земле.
Прощание с Юрием Морозом. Видео © Life.ru
Напомним, причиной смерти 68-летнего режиссёра и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим заболеванием он жил с 2023 года. Гражданская панихида проходит сегодня в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. На отпевание приглашены лишь родные и близкие маэстро. Мороз известен как автор многих популярных сериалов, среди которых «Каменская» и «Содержанки».