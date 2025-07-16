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16 июля, 07:30

Жена и дочь Юрия Мороза прибыли на прощание с режиссёром

Прощание с Морозом. Обложка © Life.ru

Прощание с Морозом. Обложка © Life.ru

Вдова скончавшегося от рака режиссёра Юрия Мороза Виктория Исакова и его дочь от первого брака Дарья Мороз не стали общаться с журналистами на церемонии прощания в ЦКБ в Москве.

Прощание с Юрием Морозом. Видео © Life.ru

Прощание с Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с Юрием Морозом. Фото © Life.ru

На траурной церемонии замечены и коллеги маэстро, которые пришли отдать дань памяти. В 12:30 (по Мокве) Юрия Мороза будут отпевать в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Литургия будет закрытой — проводят в последний путь режиссёра только родственники и близкие друзья. Затем тело Мороза предадут земле.

Прощание с Юрием Морозом. Видео © Life.ru

«‎На ней лица не было»: Дарья Мороз вышла в свет накануне смерти отца от страшной болезни
«‎На ней лица не было»: Дарья Мороз вышла в свет накануне смерти отца от страшной болезни

Напомним, причиной смерти 68-летнего режиссёра и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим заболеванием он жил с 2023 года. Гражданская панихида проходит сегодня в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. На отпевание приглашены лишь родные и близкие маэстро. Мороз известен как автор многих популярных сериалов, среди которых «Каменская» и «Содержанки».

Татьяна Миссуми
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