«‎На ней лица не было»: Дарья Мороз вышла в свет накануне смерти отца от страшной болезни

За день до смерти режиссёра Юрия Мороза его дочь, актриса Дарья Мороз, была замечена на культурном мероприятии. Многие заметили, что на ней в тот день не было лица, сообщает «7Дней.ru».

Дарья приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях» — фестивале короткой современной прозы, проходившем в саду «Эрмитаж». В числе гостей также присутствовали Константин Хабенский, Максим Матвеев, Катерина Шпица и Нонна Гришаева.

Для выхода в свет артистка выбрала образ в белом: удлинённый жакет, шорты и белые сапоги. Однако многие обратили внимание на необычный внешний вид Дарьи — казалось, что её лицо словно отсутствовало. Это могло быть связано с эмоциональным напряжением и переживаниями из-за тяжёлого состояния отца.