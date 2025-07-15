«На ней лица не было»: Дарья Мороз вышла в свет накануне смерти отца от страшной болезни
Актриса Дарья Мороз вышла в свет за день до смерти отца режиссёра Юрия Мороза
Актриса Дарья Мороз. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
За день до смерти режиссёра Юрия Мороза его дочь, актриса Дарья Мороз, была замечена на культурном мероприятии. Многие заметили, что на ней в тот день не было лица, сообщает «7Дней.ru».
Дарья приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях» — фестивале короткой современной прозы, проходившем в саду «Эрмитаж». В числе гостей также присутствовали Константин Хабенский, Максим Матвеев, Катерина Шпица и Нонна Гришаева.
Для выхода в свет артистка выбрала образ в белом: удлинённый жакет, шорты и белые сапоги. Однако многие обратили внимание на необычный внешний вид Дарьи — казалось, что её лицо словно отсутствовало. Это могло быть связано с эмоциональным напряжением и переживаниями из-за тяжёлого состояния отца.
В то же время супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, также продолжала работать и сохраняла в тайне диагноз мужа. О страшной болезни режиссёра знали лишь ближайшие родственники и друзья.
Напомним, что причиной смерти Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим заболеванием он жил с 2023 года. Гражданская панихида будет проведена завтра в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00 мск. На отпевание придут лишь родные и близкие маэстро.