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16 июля, 08:40

Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом

В ЦКБ завершилась церемония прощания с режиссёром Юрием Морозом

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru

Сегодня, 16 июля, Москва прощается с режиссёром Юрием Морозом, который скончался 14 июля. Попрощаться с продюсером приехали различные известные актёры российского шоу-бизнеса. Они несут букеты в честь памяти маэстро.

Певец Гарик Сукачёв приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Певец Гарик Сукачёв приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры» Юрий Герасимов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры» Юрий Герасимов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Павел Деревянко приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Павел Деревянко приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

На траурную церемонию прибыли актёр Максим Виторган, Павел Деревянко, актриса Светлана Иванова и режиссёр Джаник Файзиев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Софья Эрнст. Наш оператор также заснял художественного руководителя Московского академического театра «Сатиры» Юрия Герасимова и певца Гарика Сукачёва.

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru

Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова. Фото © Life.ru

Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз приехала проститься с отцом. Фото © Life.ru

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз приехала проститься с отцом. Фото © Life.ru

Актёр Александр Жигалкин на прощании с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Александр Жигалкин на прощании с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой – актрисой Софьей Эрнст приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой – актрисой Софьей Эрнст приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Иван Кокорин приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Иван Кокорин приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актриса Светлана Иванова с мужем – режиссёром Джаником Файзиевым приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актриса Светлана Иванова с мужем – режиссёром Джаником Файзиевым приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Продюсер Илларион Смирнов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Продюсер Илларион Смирнов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru

Жена и дочь Юрия Мороза прибыли на прощание с режиссёром
Жена и дочь Юрия Мороза прибыли на прощание с режиссёром

Напомним, что причиной смерти 68-летнего режиссёра и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся с 2023 года. Гражданская панихида проходит сегодня в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. На отпевание приглашены только близкие и родные маэстро. Мороз прославился как автор множества популярных сериалов, включая «Каменская» и «Содержанки».

Наталья Афонина
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