Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом
В ЦКБ завершилась церемония прощания с режиссёром Юрием Морозом
Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru
Сегодня, 16 июля, Москва прощается с режиссёром Юрием Морозом, который скончался 14 июля. Попрощаться с продюсером приехали различные известные актёры российского шоу-бизнеса. Они несут букеты в честь памяти маэстро.
Певец Гарик Сукачёв приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры» Юрий Герасимов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Актёр Павел Деревянко приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
На траурную церемонию прибыли актёр Максим Виторган, Павел Деревянко, актриса Светлана Иванова и режиссёр Джаник Файзиев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Софья Эрнст. Наш оператор также заснял художественного руководителя Московского академического театра «Сатиры» Юрия Герасимова и певца Гарика Сукачёва.
Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз. Фото © Life.ru
Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз приехала проститься с отцом. Фото © Life.ru
Актёр Александр Жигалкин на прощании с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой – актрисой Софьей Эрнст приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Актёр Иван Кокорин приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Актриса Светлана Иванова с мужем – режиссёром Джаником Файзиевым приехали проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Актёр Анатолий Кот приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Продюсер Илларион Смирнов приехал проститься с режиссёром Юрием Морозом. Фото © Life.ru
Напомним, что причиной смерти 68-летнего режиссёра и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся с 2023 года. Гражданская панихида проходит сегодня в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. На отпевание приглашены только близкие и родные маэстро. Мороз прославился как автор множества популярных сериалов, включая «Каменская» и «Содержанки».