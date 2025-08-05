Умерла певица Джейн Морган

Американская певица Джейн Морган умерла на 102-м году жизни. Артистка скончалась во сне в хосписе Флориды 4 августа по естественным причинам. О кончине сообщил её близкие.

«Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне», — известила семья в соцсетях.

Джейн Морган (настоящее имя — Флоренс Кэтрин Карриер) родилась в 1924 году. В 1950-х она прославилась как «американская девушка из Парижа», а её песня Fascination стала мировым хитом. Певица выступала перед пятью американскими президентами, записала около 40 альбомов и исполняла песни на пяти языках.

Морган также завоевала популярность на американском телевидении, став рекордсменкой по числу выступлений в «Шоу Эда Салливана» – целых 50 раз. Её талант также проявился в десятках фильмов и сериалах. В знак признания её вклада 6 мая 2011 года знаменитости была вручена 2439-я звезда на знаменитой Аллее славы в Голливуде.