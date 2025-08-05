В возрасте 75 лет умер заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист России, актёр Виктор Кондрашкин. Информацию о его смерти опубликовал портал «Кино-Театр.ру». Сердце артиста перестало биться 4 августа. Причина смерти не названа.

Кондрашкин был выпускником Горьковского театрального училища, состоял в Союзе театральных деятелей РФ и более трёх десятилетий своей карьеры провёл на сцене Горьковского (Нижегородского) ТЮЗа.