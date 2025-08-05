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5 августа, 12:40

В возрасте 75 лет умер заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

Виктор Кондрашкин. Обложка © Кино-Театр.ру

Виктор Кондрашкин. Обложка © Кино-Театр.ру

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист России, актёр Виктор Кондрашкин. Информацию о его смерти опубликовал портал «Кино-Театр.ру». Сердце артиста перестало биться 4 августа. Причина смерти не названа.

Кондрашкин был выпускником Горьковского театрального училища, состоял в Союзе театральных деятелей РФ и более трёх десятилетий своей карьеры провёл на сцене Горьковского (Нижегородского) ТЮЗа.

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Ранее сообщалось, что 5 августа скончался Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», оказавший значительное влияние на развитие театрального искусства. Ему было 67 лет. Информация о причинах его кончины не раскрывается.

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Ольга Сливченко
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