В возрасте 75 лет умер заслуженный артист России Виктор Кондрашкин
Виктор Кондрашкин. Обложка © Кино-Театр.ру
На 76-м году жизни скончался заслуженный артист России, актёр Виктор Кондрашкин. Информацию о его смерти опубликовал портал «Кино-Театр.ру». Сердце артиста перестало биться 4 августа. Причина смерти не названа.
Кондрашкин был выпускником Горьковского театрального училища, состоял в Союзе театральных деятелей РФ и более трёх десятилетий своей карьеры провёл на сцене Горьковского (Нижегородского) ТЮЗа.
Ранее сообщалось, что 5 августа скончался Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», оказавший значительное влияние на развитие театрального искусства. Ему было 67 лет. Информация о причинах его кончины не раскрывается.