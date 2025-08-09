Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти

«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца», — сказала она.

По её словам, когда Андрея умер, то Краско признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил эту потерю.