Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти
Иван Краско Актёр умер накануне дня рождения покойного сына
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Народный артист России Иван Краско скончался накануне дня рождения своего покойного сына Андрея Краско. Об этом NEWS.ru рассказала бывшая жена актера Наталья Вяль.
«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца», — сказала она.
По её словам, когда Андрея умер, то Краско признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил эту потерю.
Напомним, о смерти выдающегося советского и российского актёра, народного артиста Ивана Краско стало известно сегодня. Печальную новость о смерти сообщил депутат Александр Ржаненков. Для многих россиян это не просто тяжелая утрата, а настоящий шок, масштабы которого невозможно осознать. Он скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.