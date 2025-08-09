Названа причина смерти Народного артиста России Ивана Краско
Народный артист России Иван Краско умер после тяжёлой и продолжительной болезни
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Причиной смерти Народного артиста России Ивана Краско, который скончался в возрасте 94 лет, стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где актёр служил на протяжении 60 лет. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.
«На 95-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско», — говорится в сообщении.
Напомним, о смерти выдающегося советского и российского актёра, народного артиста Ивана Краско стало известно сегодня, 9 августа. Печальную новость об его уходе из жизни сообщил депутат Александр Ржаненков. Для многих россиян это не просто невосполнимая утрата, а событие, масштаб которого трудно переоценить.