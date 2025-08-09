Встреча Путина и Трампа
9 августа, 11:47

Названа причина смерти Народного артиста России Ивана Краско

Народный артист России Иван Краско умер после тяжёлой и продолжительной болезни

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Причиной смерти Народного артиста России Ивана Краско, который скончался в возрасте 94 лет, стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где актёр служил на протяжении 60 лет. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

«На 95-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско», — говорится в сообщении.

«Ушёл целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско
«Ушёл целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско

Напомним, о смерти выдающегося советского и российского актёра, народного артиста Ивана Краско стало известно сегодня, 9 августа. Печальную новость об его уходе из жизни сообщил депутат Александр Ржаненков. Для многих россиян это не просто невосполнимая утрата, а событие, масштаб которого трудно переоценить.

