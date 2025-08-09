«Ушёл целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско
Михаил Боярский заявил, что со смертью Ивана Краско ушёл целый кусок жизни
Михаил Боярский и Иван Краско. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин, © РИА Новости / Евгения Новоженина
Народный артист РСФСР Михаил Боярский одним из первых отреагировал на смерть своего коллеги по театру и кино Ивана Краско. Актёр подчеркнул, что был очень близок с покойной звездой.
«Это практически родственник. Ушёл целый кусок жизни...» — заявил Боярский в интервью RT.
Артист назвал Краско «замечательным мужиком». Он отметил, что хорошо знаком с судьбой, семьёй, детьми и внуками ушедшей легенды.
Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался выдающийся советский и российский актёр Иван Краско. Ранее артист был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение с серьёзными показаниями. Его состояние оставалось тяжёлым, хотя и без стремительной негативной динамики. Впоследствии было установлено, что ключевым фактором стал преклонный возраст. Ухудшение состояния в последние дни жизни потребовало перевода Краско на зондовое питание.