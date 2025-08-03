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3 августа, 07:02

Даже воду не пьёт: Прикованный к кровати актёр Иван Краско на грани жизни и смерти

Актёр Иван Краско в реанимации питается через зонд, почти не видит и не слышит

Иван Краско. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Иван Краско. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в преддверии своего 95-летия, остаётся крайне тяжёлым. Он не может принимать пищу самостоятельно, поэтому медики кормят его через зонд. Кроме того, актёр не может встать с кровати и ходить, он почти не видит и не слышит. Об этом рассказал бывший арт-директор и друг звезды Вячеслав Смородинов.

По его словам, примерно месяц назад Краско переехал на дачу в Грузино в Ленинградской области, где с ним живут младшие дети Иван и Фёдор. Они по очереди ухаживают за отцом, которому нужно соблюдать специальную диету из-за подозрения на онкологию.

«Но он ничего не ест. Кожа до кости. Когда от воды стал отказываться, родные забили тревогу. Ему вызвали скорую, увезли в больницу. Сейчас кормят через зонд. Конечно, ему не обойтись без посторонней помощи. Нет сил встать с кровати, он уже не может ходить. Почти не видит. Плохо слышит», — отметил собеседник kp.ru.

Он также подчеркнул, что врачи не дают никаких прогнозов. Однако без медицинского наблюдения Краско уже не может обойтись. В дальнейшем ему потребуются профессиональный уход и питание с учётом состояния здоровья. Возможно, звезду придётся отправить в хоспис.

Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое
Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое

Ранее Life.ru сообщил, что Иван Краско попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Медики, оказывающие помощь 94-летнему актёру, характеризуют его состояние как серьёзное, но без резких ухудшений. Позже были названы причины экстренной госпитализации Ивана Краско.

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Борис Эльфанд
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