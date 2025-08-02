Названы причины экстренной госпитализации народного артиста Ивана Краско
Госпитализация народного артиста России Краско связана с возрастными изменениями
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Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в преддверии своего 95-летия, отчасти обусловлено возрастными изменениями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из окружения артиста.
«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации. — Прим. Life.ru) в том числе», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, Краско отказывается от еды и «не всегда соглашается пить даже воду». Официальных данных о состоянии здоровья артиста на данный момент не поступало.
Ранее стало известно об экстренной госпитализации известного актёра Ивана Краско. Артист был доставлен в отделение интенсивной терапии из своего загородного дома в Грузино, расположенного под Санкт-Петербургом. На данный момент Ивану Краско 94 года. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое, врачи кормят актёра через специальный зонд.