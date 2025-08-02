Названы причины экстренной госпитализации народного артиста Ивана Краско

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в преддверии своего 95-летия, отчасти обусловлено возрастными изменениями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из окружения артиста.

«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации. — Прим. Life.ru) в том числе», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Краско отказывается от еды и «не всегда соглашается пить даже воду». Официальных данных о состоянии здоровья артиста на данный момент не поступало.