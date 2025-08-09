Умер актёр Иван Краско

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушёл человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

В своём сообщении Ржаненков подчеркнул, что это не просто невосполнимая утрата, это событие, масштаб которого трудно переоценить. Для миллионов зрителей Краско был не только любимым артистом, но и узнаваемым голосом, а его образы сопровождали взросление целых поколений. Для него Иван Иванович был истинным, искренним и бесценным другом. Общение с ним всегда было непринуждённым: могли обсуждать как высокие материи, так и делиться простым смехом. Актёр обладал уникальным даром слушать и слышать, а его слова поддержки согревали даже в самые мрачные времена.