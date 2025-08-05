У 94-летнего Ивана Краско новая муза — 30-летняя помощница

30-летняя помощница и сиделка Дарья Пашкова вдохновляет народного артиста России Ивана Краско. Об этом рассказал директор актёра Вячеслав Смородинов в беседе с KP.RU.

По его словам, Дарья уже много лет работает с Краско и официально оформлена как его помощница. Некоторое время актёр жил у неё в квартире, а после её отъезда — на даче под присмотром сыновей. Именно оттуда Краско увезли в больницу. Директор добавил, что Пашкова стала настоящей «музой» для артиста, и заметил: «Женщины до сих пор так на него влияют».

Иван Иванович Краско — народный артист России, театральный и киноактёр, чья карьера насчитывает десятки ролей на сцене и экране. Родился в Ленинграде в 1930 году, прошёл войну, окончил Ленинградский театральный институт, а позже стал одним из ведущих актёров Александринского театра. За свою долгую творческую жизнь он сыграл более 150 ролей в театре, кино и на телевидении, оставаясь востребованным и любимым публикой.