Теряющему слух и зрение Ивану Краско подыскивают хоспис

Недавно 94-летнему народному артисту Ивану Краско диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас ему подыскивают учреждение с круглосуточным медицинским обслуживанием. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на директора актёра Вячеслава Смородинова.

«Я звонил сегодня. Пока никаких новых подробностей рассказать не могу. Состояние у Ивана Ивановича то же. Долгое время за ним ухаживали сыновья, но его невозможно обслуживать в домашних условиях – в любую секунду может понадобиться медицинская помощь», — сказал он.

Семья и представители актёра настойчиво добиваются, чтобы Краско перевели в хоспис или Дом ветеранов, где врачи будут круглосуточно наблюдать за его состоянием. Сейчас актёру предстоит дополнительное обследование. Из-за своего почтенного возраста он уже почти не видит и с трудом слышит, что ему говорят.