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4 августа, 11:22

Теряющему слух и зрение Ивану Краско подыскивают хоспис

Иван Краско. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Иван Краско. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Недавно 94-летнему народному артисту Ивану Краско диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас ему подыскивают учреждение с круглосуточным медицинским обслуживанием. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на директора актёра Вячеслава Смородинова.

«Я звонил сегодня. Пока никаких новых подробностей рассказать не могу. Состояние у Ивана Ивановича то же. Долгое время за ним ухаживали сыновья, но его невозможно обслуживать в домашних условиях – в любую секунду может понадобиться медицинская помощь», — сказал он.

Семья и представители актёра настойчиво добиваются, чтобы Краско перевели в хоспис или Дом ветеранов, где врачи будут круглосуточно наблюдать за его состоянием. Сейчас актёру предстоит дополнительное обследование. Из-за своего почтенного возраста он уже почти не видит и с трудом слышит, что ему говорят.

Последние годы для артиста были тяжёлыми: после перенесенного COVID-19 у него случился инфаркт и два микроинсульта. В настоящий момент Краско находится в отделении реанимации. Родные переживают, что при необходимости хирургического вмешательства под наркозом его организм может не выдержать нагрузку.

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Напомним, что недавно Ивана Краско привезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. Медики говорят, что его положение скверное, но резких ухудшений не наблюдается. Позже выяснилось, что причиной всему этому стал возраст. Кроме того, нарушения пищеварения привели к тому, что артист не может принимать пищу и воду самостоятельно, питаясь через зонд.

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Владимир Озеров
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