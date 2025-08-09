«Символ театра»: Беглов назвал Краско хранителем традиций Петербурга

Актёр Иван Краско стал символом петербургского театра и оставил яркий след в российской культуре. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соболезновании в связи с кончиной артиста.

«Российская культура понесла большую утрату. Ушёл из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций», — подчеркнул Беглов.

Губернатор напомнил, что Краско более 60 лет служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской и сыграл свыше ста ролей в кино. По словам Беглова, успех таких фильмов, как «Принц и нищий», «Сержант милиции», «Россия молодая», «Афганский излом», «Конец императора тайги» и «Тарас Бульба», во многом связан с участием в них Ивана Краско. Его голос, добавил губернатор, навсегда остался в золотом фонде Ленинградского радио, а созданные им образы запомнились глубиной и проникновенностью.