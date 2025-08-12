Коллеги Бутусова сообщили о блокировке счетов для сбора средств на похороны
Юрий Бутусов. Обложка © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy
После смерти режиссёра Юрия Бутусова его коллеги попытались собрать средства на организацию похорон. Об этом рассказала хореограф и постановщик Алла Сигалова порталу «Страсти».
11 августа в соцсетях появилось обращение с просьбой перечислить деньги на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что счета оказались заблокированы — это затруднило дальнейший сбор. О другой возможности помощи коллеги пообещали сообщить позже.
Напомним, после начала специальной военной операции 63-летний Бутусов уволился с поста главного режиссёра Театра имени Вахтангова и уехал в Париж. Режиссёр погиб во время купания в море на территории Болгарии. Ему было всего 63 года.