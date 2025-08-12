Коллеги Бутусова сообщили о блокировке счетов для сбора средств на похороны

После смерти режиссёра Юрия Бутусова его коллеги попытались собрать средства на организацию похорон. Об этом рассказала хореограф и постановщик Алла Сигалова порталу «Страсти».

11 августа в соцсетях появилось обращение с просьбой перечислить деньги на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что счета оказались заблокированы — это затруднило дальнейший сбор. О другой возможности помощи коллеги пообещали сообщить позже.