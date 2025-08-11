Режиссёр Серебренников вспомнил Бутусова и других режиссёров, недавно ушедших из жизни

Режиссёр Кирилл Серебренников поделился в своих соцсетях воспоминаниями о режиссёре Юрии Бутусове и других известных театральных деятелях, которые недавно скончались. Он отметил их уникальный вклад в театр и выразил горечь от утрат.

«Без Бутусова, Юхананова, Ерёмина, Уилсона в мире стало меньше энергии, смысла, знания и красоты. Режиссёры не могут беречься, но их надо беречь, как редких птиц. Но этого никто не делает», — написал он.

Серебренников рассказал, что именно Бутусов помог ему поверить в себя в начале карьеры, назвав его «прирождённым рокером» с острым чувством правды. По словам режиссёра, Бутусов создавал на сцене экспрессионистский хаос, который превращался в «нежнейшую гармонию», и безжалостно выжимал из актёров максимум.