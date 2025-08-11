Режиссёр Серебренников вспомнил Бутусова и других режиссёров, недавно ушедших из жизни
Режиссёр Кирилл Серебренников поделился в своих соцсетях воспоминаниями о режиссёре Юрии Бутусове и других известных театральных деятелях, которые недавно скончались. Он отметил их уникальный вклад в театр и выразил горечь от утрат.
«Без Бутусова, Юхананова, Ерёмина, Уилсона в мире стало меньше энергии, смысла, знания и красоты. Режиссёры не могут беречься, но их надо беречь, как редких птиц. Но этого никто не делает», — написал он.
Серебренников рассказал, что именно Бутусов помог ему поверить в себя в начале карьеры, назвав его «прирождённым рокером» с острым чувством правды. По словам режиссёра, Бутусов создавал на сцене экспрессионистский хаос, который превращался в «нежнейшую гармонию», и безжалостно выжимал из актёров максимум.
Он также вспомнил других недавно ушедших деятелей — американского режиссёра Роберта Уилсона, который создавал уникальную красоту через свет и музыку, театрального педагога Юрия Ерёмина, способного объяснить систему Станиславского «так, что её понимал даже стул», и Бориса Юхананова, с которым Серебренникова связывало особое молчаливое взаимопонимание.
Напомним, что недавно в театральном сообществе произошли крупные потери. В возрасте 63 лет ушёл из жизни Юрий Бутусов — бывший художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова и лауреат шести премий «Золотая маска». Также скончались Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», американский режиссёр Роберт Уилсон и народный артист РСФСР Юрий Ерёмин, оставивший значительное наследие в российском театре. В июле не умер Юрий Мороз — известный российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, который возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов.