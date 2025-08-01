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31 июля, 21:32

Скончался постановщик «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон

Американский режиссёр Роберт Уилсон скончался на 84-м году жизни

Роберт Уилсон. Обложка © Театр Наций

Роберт Уилсон. Обложка © Театр Наций

Американский театральный режиссёр Роберт Уилсон умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра наций. В 2015 году именно на сцене этого театра режиссёр поставил спектакль «Сказки Пушкина».

«Ушёл из жизни Роберт Уилсон. Режиссёр, сценограф и драматург, он был одним из величайших представителей современного театрального авангарда. Свет, движение, слово и тишина были для него главными инструментами в создании удивительных сюрреалистичных театральных миров», — говорится в материале.

Среди знаковых постановок Уилсона — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». Его спектакли шли на крупнейших сценах Европы, Америки и Азии.

Умер актёр фильма «Фанфан-тюльпан»
Умер актёр фильма «Фанфан-тюльпан»

А ранее в Польше умер актёр Кшиштоф Матушевский. Он был одним из ведущих актёров гданьского театра Wybrzeże, где служил более 30 лет. Матушевский сыграл десятки ролей в кино и на сцене. В его фильмографии — такие проекты, как сериал «Ведьмак» (2002), фильмы «Лжец» и «Камердинер».

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Тимур Хингеев
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