Скончался постановщик «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон

Американский театральный режиссёр Роберт Уилсон умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра наций. В 2015 году именно на сцене этого театра режиссёр поставил спектакль «Сказки Пушкина».

«Ушёл из жизни Роберт Уилсон. Режиссёр, сценограф и драматург, он был одним из величайших представителей современного театрального авангарда. Свет, движение, слово и тишина были для него главными инструментами в создании удивительных сюрреалистичных театральных миров», — говорится в материале.

Среди знаковых постановок Уилсона — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». Его спектакли шли на крупнейших сценах Европы, Америки и Азии.