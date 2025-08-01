Скончался постановщик «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон
Американский режиссёр Роберт Уилсон скончался на 84-м году жизни
Роберт Уилсон. Обложка © Театр Наций
Американский театральный режиссёр Роберт Уилсон умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра наций. В 2015 году именно на сцене этого театра режиссёр поставил спектакль «Сказки Пушкина».
«Ушёл из жизни Роберт Уилсон. Режиссёр, сценограф и драматург, он был одним из величайших представителей современного театрального авангарда. Свет, движение, слово и тишина были для него главными инструментами в создании удивительных сюрреалистичных театральных миров», — говорится в материале.
Среди знаковых постановок Уилсона — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». Его спектакли шли на крупнейших сценах Европы, Америки и Азии.
А ранее в Польше умер актёр Кшиштоф Матушевский. Он был одним из ведущих актёров гданьского театра Wybrzeże, где служил более 30 лет. Матушевский сыграл десятки ролей в кино и на сцене. В его фильмографии — такие проекты, как сериал «Ведьмак» (2002), фильмы «Лжец» и «Камердинер».