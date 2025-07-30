Умер польский актёр из «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский

На 66-м году жизни скончался польский актёр Кшиштоф Матушевский. Об этом сообщил портал Goniec со ссылкой на пресс-службу театра в Гадньске, с которым он был связан большую часть своей карьеры. Причина смерти не раскрывается.

За годы своей карьеры он сыграл десятки ролей в кино и на сцене. В его фильмографии — такие проекты, как сериал «Ведьмак» (2002), фильмы «Лжец» и «Камердинер». В профессиональной среде и среди зрителей Матушевского часто называли по прозвищу «Матушка» — за характерную подачу и особый сценический стиль.

Кшиштоф Матушевский был одним из ведущих актёров гданьского театра Wybrzeże, где служил более 30 лет. Он окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве и прославился не только театральными работами, но и ролями в телевизионных и полнометражных проектах. Матушевского называли актёром с мощной энергетикой и тонким чувством трагического.