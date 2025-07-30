Умер польский актёр из «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский
Goniec: В Польше умер 66-летний актёр Матушевский, сыгравший в сериале Ведьмак
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На 66-м году жизни скончался польский актёр Кшиштоф Матушевский. Об этом сообщил портал Goniec со ссылкой на пресс-службу театра в Гадньске, с которым он был связан большую часть своей карьеры. Причина смерти не раскрывается.
За годы своей карьеры он сыграл десятки ролей в кино и на сцене. В его фильмографии — такие проекты, как сериал «Ведьмак» (2002), фильмы «Лжец» и «Камердинер». В профессиональной среде и среди зрителей Матушевского часто называли по прозвищу «Матушка» — за характерную подачу и особый сценический стиль.
Кшиштоф Матушевский был одним из ведущих актёров гданьского театра Wybrzeże, где служил более 30 лет. Он окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве и прославился не только театральными работами, но и ролями в телевизионных и полнометражных проектах. Матушевского называли актёром с мощной энергетикой и тонким чувством трагического.
Тем временем 29 июля стало известно ещё об одной утрате в мире кино. На 61-м году жизни скончался израильский актёр и режиссёр Алон Абутбул. Его тело обнаружили на пляже на севере страны. По словам очевидцев, он несколько раз заходил в воду, а затем внезапно упал без сознания. Реанимировать артиста не удалось. Абутбул был известен по ролям в голливудских фильмах «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Мюнхен» и «Тело лжи».