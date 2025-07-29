Вышел из воды и упал замертво: Актёр из «Рэмбо» и «Тёмного рыцаря» внезапно умер в Израиле в 60 лет
The Times of Israel: Актёр Алон Абутбул умер в возрасте 60 лет на пляже в Израиле
Алон Абутбул. Обложка © Кино-Театр.ру
Израильский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист Алон Абутбул ушёл из жизни во вторник, 29 июля, в возрасте 60 лет. По информации The Times of Israel, тело артиста было найдено на одном из северных пляжей его родной страны.
Прибывшие на место медики не смогли реанимировать Абутбула. По словам очевидцев, мужчина купался в море, но когда вышел из воды в очередной раз, то внезапно упал без сознания. В себя он так и не пришёл.
Абит Абутбул снимался во многих известных фильмах и сериалах, среди которых «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Один из нас», «Морская полиция», «Касл», «Твин Пикс» и другие.
Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет скончался итальянский композитор Чельсо Валли. Он сотрудничал с такими знаменитостями, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси и Андреа Бочелли. Валли также известен как продюсер альбома Клаудио Бальони «La vita adesso», который стал одним из самых успешных в стране.