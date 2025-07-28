Умер итальянский композитор Чельсо Валли, работавший с Эросом Рамазотти

Умер итальянский композитор Чельсо Валли. Об этом сообщает портал Doremifasol. На момент смерти ему было 76 лет.

Валли оставил заметный след в итальянской музыке, кино и телевидении, сотрудничая с такими звёздами, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси и Андреа Бочелли. Он также спродюсировал один из самых успешных итальянских альбомов — «La vita adesso» Клаудио Бальони.

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье, Италия. Сначала он работал клавишником в нескольких итальянских группах, но вскоре прославился благодаря своей продюсерской деятельности и аранжировкам.