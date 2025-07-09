Автор музыки к мультфильмам «Казаки» умер под Киевом

Советский и украинский композитор, автор музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад ушёл из жизни, ему было 83 года. Об этом рассказала в соцсети его супруга Светлана, не называя причину смерти.

«Вот и всё. Любила, люблю и буду любить всегда», — поделилась Светлана трагическим известием на своей странице.

Последние годы музыкант прожил в Киевской области. Как пишут украинские источники, у Поклада было тяжёлое заболевание.

Композитор родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. Его семья вернулась на Украину после окончания Великой Отечественной войны. Поклад известен как автор 150 песен, в том числе из-под его пера вышли хиты «Любимая», «Дикие гуси», «Волшебная скрипка». Также он сочинял музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам, среди них «Вторая свадьба в Малиновке», «Конотопская ведьма», мультфильмы «Казаки», «Дударики».