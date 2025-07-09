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9 июля, 07:18

Автор музыки к мультфильмам «Казаки» умер под Киевом

Композитор Игорь Поклад скончался в Киевской области на 84-м году жизни

Игорь Поклад. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Светлана Поклад

Игорь Поклад. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Светлана Поклад

Советский и украинский композитор, автор музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад ушёл из жизни, ему было 83 года. Об этом рассказала в соцсети его супруга Светлана, не называя причину смерти.

«Вот и всё. Любила, люблю и буду любить всегда», — поделилась Светлана трагическим известием на своей странице.

Последние годы музыкант прожил в Киевской области. Как пишут украинские источники, у Поклада было тяжёлое заболевание.

Композитор родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. Его семья вернулась на Украину после окончания Великой Отечественной войны. Поклад известен как автор 150 песен, в том числе из-под его пера вышли хиты «Любимая», «Дикие гуси», «Волшебная скрипка». Также он сочинял музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам, среди них «Вторая свадьба в Малиновке», «Конотопская ведьма», мультфильмы «Казаки», «Дударики».

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Ранее сообщалось, что 5 июля ушёл из жизни актёр театра и кино Андрей Бордухаев. Незадолго до этого — 20 июня — он отметил своё 49-летие. Жизнь артиста оборвалась в Польше, а причиной кончины могло стать онкологическое заболевание.

Татьяна Миссуми
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