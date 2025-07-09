Автор музыки к мультфильмам «Казаки» умер под Киевом
Композитор Игорь Поклад скончался в Киевской области на 84-м году жизни
Игорь Поклад. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Светлана Поклад
Советский и украинский композитор, автор музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад ушёл из жизни, ему было 83 года. Об этом рассказала в соцсети его супруга Светлана, не называя причину смерти.
«Вот и всё. Любила, люблю и буду любить всегда», — поделилась Светлана трагическим известием на своей странице.
Последние годы музыкант прожил в Киевской области. Как пишут украинские источники, у Поклада было тяжёлое заболевание.
Композитор родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. Его семья вернулась на Украину после окончания Великой Отечественной войны. Поклад известен как автор 150 песен, в том числе из-под его пера вышли хиты «Любимая», «Дикие гуси», «Волшебная скрипка». Также он сочинял музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам, среди них «Вторая свадьба в Малиновке», «Конотопская ведьма», мультфильмы «Казаки», «Дударики».
Ранее сообщалось, что 5 июля ушёл из жизни актёр театра и кино Андрей Бордухаев. Незадолго до этого — 20 июня — он отметил своё 49-летие. Жизнь артиста оборвалась в Польше, а причиной кончины могло стать онкологическое заболевание.